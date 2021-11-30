近年物價接連上漲，想花少少的錢就吃飽變得不容易，一名網友在網路上發文，指出在鹹酥雞攤只買豬血糕、魚板，花100元就能吃到飽，又怕每次都只點兩樣會被老闆看不起，讓他很糾結，但內行人一看反而笑原PO傻傻的，指出這兩樣都是高毛利炸物，「老闆愛死你了好嗎」。

這名網友在PTT表示，豬血糕、魚板是鹹酥雞攤中最便宜的炸物之一，一樣不會超過15元，最便宜還有賣10元的，如果夾個100元的份量，就可以爽爽吃到飽，但他又覺得，如果每次去鹹酥雞攤都點最便宜的二樣，會不會被老闆看不起？

文一PO出後，引起網友熱烈討論，有網友留言：「歐印(All in)銀絲卷」、「很感激吧，都夾大家不想吃的」、「才點100元，你乾脆不要出門」、「還有米腸也順便一下」、「我都九層塔吃到飽」。

不過，有內行人指出，其實豬血糕、魚板是鹹酥雞攤中高毛利的品項，又好保存，原PO一直買老闆反而開心，「不會賺的比鹽酥雞少又好保存」、「不會，這類商品毛利率不錯，老闆謝謝您」、「老闆愛死你了好嗎」、「豬血糕一大包才多少錢你知道嗎」。