哥本哈根基礎建設基金（CIP）與丹麥商務辦事處共同舉辦一系列共三場的「能源轉型與環境永續系列沙龍」圓滿落幕，藉由國內外產官學研代表對能源轉型過程中的ESG相關議題，包括生態保育、社區參與、人才培育，以及對於綠能創新及淨零碳排等主題的討論，期盼能透過各界的對話，推廣能源轉型與永續意識，激起進一步的行動。

日前舉行本系列沙龍的壓軸第三場，主題著重於台灣企業如何落實減碳及ESG目標，並分享創新綠能科技所帶來的零碳願景，同時也探討離岸風電如何協助邁向能源轉型與低碳的社會。

丹麥商務辦事處柏孟德處長從丹麥經驗出發，暢談丹麥政府如何支持綠能創新，並開發全球首座的能源島。本場也邀請到環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任則針對近期修訂的「氣候變遷因應法」，解說政府因應氣候變遷的最新法規架構。此外，安永財務管理諮詢服務的劉安凱執行副總則從CPPA的實務切入，連結企業ESG的實踐。CIP台灣區徐正穎財務長及詹羑律資深地方專員則分享了綠氫經濟的未來趨勢，以及社區參與如何在能源轉型過程中扮演關鍵的角色。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP自2017年進入台灣開始，便不斷思索嘗試運用我們所擅長的綠能開發專業，來落實企業社會責任。四年來，我們藉由創立近岸永續發展基金、辦理地方說明會、巡迴舉辦追風工作坊等途徑，深入能源教育、生態保育、以及地方創生等議題，與各面向的利益相關者打下深厚的互動基礎。我們希望與社會大眾分享，離岸風電所能提供的不僅僅是綠電，更是ESG綠電。我們期盼透過由下而上、不同層次的對話，讓社會各界對能源轉型有更多的認識、想像和參與。

CIP台灣區財務長徐正穎提到，本次沙龍與會的國營及民間企業近20間，這樣的踴躍程度顯示出，企業在面臨法規及市場的強勁減碳需求時，亟需了解能協助其達成減碳目標的各項途徑，以確保合規且維持競爭力。CIP作為創新綠能應用的領導者，積極開創與企業界的各項合作可能性，結合PPP (Public-Private Partnership)之模式，創造台灣的減碳實務典範。