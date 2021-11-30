科技趨勢加速創新，催生獨角獸如雨後春筍般崛起！中信投信指出，近年科技獨角獸像是訂房平台Airbnb、線上支付Stripe、叫車平台Grab、航太製造商SPACEX等科技新創公司有加速成長趨勢，據CB Insight統計至2021年6月底，2021年美國已有374個、全球有729隻獨角獸崛起，科技破壞性革命正準備於各領域翻轉市場；然而，2022年市場仍充滿升息、通膨等不確定性，建議運用科技多重資產基金穩中求贏。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，近年來雲端運算、AI、物聯網、5G、數位轉型、金融科技、電動車等產業中出現不少令人驚豔的獨角獸。

不僅破壞性創新的獨角獸具投資潛力，新冠肺炎疫情也推升了科技巨頭有了革命性的變化。在過去5年間，物聯網平台市場規模以年化成長率48％擴大、科技巨頭如亞馬遜、微軟主導市場、更多大型跨國公司採用物聯網平台。據IoT Analytic預計到2025年前物聯網市場規模將以年化成長率27％的速率成長至4000億美元以上，屆時物聯網裝置將達總人口3倍。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金因應當前市況，著重雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，還搭配5G、數位轉型、金融科技電動車等產業，債券部位預計信評配置以BB級債比重為主，為投資人打造兼具成長與收益的投資組合。