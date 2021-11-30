由富邦證券輔導的洋基工程（6691）12/1日將舉辦上市前業績發表會，公司主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，銷售對象遍及國內外半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統等各產業廠商。

洋基工程今年前三季合併營收為77.09億元，每股稅後盈餘為11.07元，經營成效及營收獲利表現亮眼。洋基工程總經理劉士源表示，公司主要競爭優勢在於具有能力提供整合性的整體解決方案與服務。

洋基工程成立超過40年，所承攬的專案項目包括食品廠冷凍工程、各產業機電空調工程到高科技廠房無塵室工程，服務範圍多元，可為客戶規畫與設計高品質及高效率之系統，並滿足其各種需求及特殊功能。

其次，公司採行扁平化管理，設立專案管理辦公室，透過高效率溝通，能迅速整合資源，對客戶提供最適建議，並在嚴謹之工安為前提，配合客戶所要求之交期，準確完成工程專案。

洋基工程並導入BIM軟體，所產出的3D圖面使設計者可為建築物內部創造更佳之空間規劃，降低施工誤差率，縮短建廠時程。公司也透過開發能源運行智慧管理及創新節能系統等解決方案，用以降低運轉、維護及保養成本，進而達到減少能源消耗。

富邦證券資深副總吳春敏表示，洋基工程長期耕耘無塵室及機電空調工程承攬市場，除了在台灣各地設立辦事處，加強客戶服務，同時擴展海外業務，轉投資至中國與越南，所服務的客戶包括電子及傳統產業之廠商。自2010年起，洋基工程跨足半導體產業，進行工程設計與規劃、施工管理與技術，在多年耕耘下，洋基工程所提供之工程品質與交期等均得到客戶高度滿意與信賴。隨著客戶認可，洋基工程承攬之專案已逐步跨入更為核心且規模更大之專案。

另外，近年來全球暖化日益嚴重，於節能減碳之環保意識高漲下，洋基工程積極發展綠建築業務，為客戶設計符合綠建築規範之工程，並協助獲得美國LEED最高等級白金級等綠建築認證。

展望未來，國際市場研調機構Frost & Sullivan指出，2019年全球無塵室設施市場規模為502億美元，受到高科技產業之生產要求更為嚴格，且產品之應用領域更加廣泛所帶動下，預估2024年將成長至700億美元，2019~2024年之年複合成長率(CAGR)達8.6%，其中亞洲市場及半導體產業為市場成長主要動能，顯見洋基工程未來營運看法正面，並將創造穩定營收與獲利。