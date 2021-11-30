甫於11月26日掛牌的統一智慧電動車N（020030），上市以來交易熱絡，累計近兩個交易日成交值突破3億元。統一智慧電動車N股價連二日上漲，今（30）日股價約上漲2％。

證交所表示，統一智慧電動車N由統一證券發行，發行期間為10年，預計於2031年到期，發行價格為5元，連結的標的為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」，指數以智慧電動車為設計主軸，其中約90%％的權重集中在「智慧移動金三角」－智慧車IC設計、晶圓代工、智慧車關鍵零組件，結合台灣數位科技實力與純熟的汽車零件技術。

指數成分股篩選規則如下：由台灣上市、上櫃公司普通股股票中，選取企業營收40％以上來自FactSet的RBICS Level 6中智慧移動與電動車相關的46個行業別，再以「電動車技術與服務」及「汽車製造與零件」兩個類別選出30檔。每半年換股，單一成分股上限8%，能讓漲多的成份股獲利了結，同時抓住未來主流。

統一證券表示，電動車成為全球顯學後改變了汽車產業的面貌，但人們對未來移動的嚮往不僅止於耗能型態的改變，由數位智能驅動的智慧化移動，才是加速駛向新世代的關鍵。

證一證券指出，依據市場研究，全球電動車到了2030年的年複合成長率可達29％，車用電子零組件預估占比達50%，汽車電子化使得半導體、晶片、電子元件的重要性大幅提升。

統一證券認為，未來移動不只是驅動方式改變，對於車內聯網、自動駕駛、輔助駕駛等功能需求也更升級，因此統一智慧電動車ETN帶給投資人的不僅只是電動車，更是智能化帶來的生動未來。