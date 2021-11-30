梧棲區永寧國小及台中港酒店為了增加孩子國際觀，規劃國際教育課程「Fun English」，並聘請專業外師全英文授課教學。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲區永寧國小及台中港酒店為了增加孩子國際觀，規劃國際教育課程「Fun English」，並聘請專業外師全英文授課教學。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區永寧國小及在地台中港酒店為了增加孩子國際觀，規劃國際教育課程「Fun English」，並聘請專業外師全英文授課教學，再配合活動設計，增加師生互動，激發孩子們學習興趣，進而提升英文口說能力。

永寧國民小學邱志忠校長表示，一般國民小學一週有兩堂英文課程，而永寧國民小學則多達三堂英文課，還聘請外籍教師全英文授課，為了讓英文融入生活，特別規劃出英文會話賓果遊戲，學生需要使用英文與不同老師聊天，說出指定英文對話句子，即可獲得老師簽名，再由全校一同進行賓果挑戰遊戲拿大獎，顯示出學校對孩子國際教育的重視。

台中港酒店王瑞宏董事長也是永寧國小校友，對於孩子的國際學習發展，也非常重視，酒店也與「台中市樂活觀光業聯盟協會」一同舉辦「2021小小飯店達人公益活動」，邀請「台灣兒童暨家庭扶助基金會」孩童一同參與體驗飯店職場的工作內容，透過實際操作方式，引導小朋友學習服務熱忱，與團隊合作的重要性，讓孩子們輕鬆玩樂及學習，進而達到寓教於樂目的。

台中港酒店指出，教育是一切傳播和學習人類文明的成果，翻轉教育雜誌上有這麼一句話，「台灣是圓心，國際認知是半徑，當半徑越大，所拓展的國際視野就越大」，可見國際教育的重要性。