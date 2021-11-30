一名人妻控訴老公做愛時不願意戴套，讓她多次懷孕且要求墮胎，甚至要她吃避孕藥自行避孕，讓她身心受創，甚至在外養有小三而訴請離婚，但丈夫則卻反咬妻子也偷吃小王，擔心懷孕才吃避孕藥，且遭到妻子設局外遇，一審丈夫勝訴。但妻子不服上訴，拿出證據指稱丈夫傳訊表示要做愛1000次才同意離婚，甚至說「我要一直X妳，X到妳死」，二審法官認定雙方已無婚姻基礎存在，逆轉判妻勝訴准予離婚。

根據判決書記載，這對夫妻在民國99年10月10日結婚，婚後育有2 名未成年子女，但雙方自第二個小孩出生後就分居在同屋之2 、3 樓。妻子控訴，丈夫因不喜歡使用保險套，都要求她自行避孕，一旦若懷孕，就強迫墮胎，完全不顧她身體或心理上之傷害。

101 年間，女方又懷孕，丈夫竟又強迫她墮胎，但遭到她抗拒，隱忍到生下第二個小孩，但丈夫仍不願使用保險套做愛，她只好自行長期吃避孕藥，導致身體及心理承受極大壓力。

妻子控訴，丈夫甚至從106 年起，經常半夜無故潛入房間騷擾及強迫做愛，且以「我不會讓妳離開，我要一直X妳，X到妳死」等言語刺激羞辱。而且丈夫自小孩出生後，均未分擔家務或負起照護子女之責。又於108 年4 月間不告而別迄今未聯絡及探視子女，最後竟然還發現在外養小三。

但丈夫辯稱，妻子購買避孕藥及所患適應障礙症，恐係與其婚外情有關。

竟委請徵信社，設局讓他與女性友人捲入不正當男女關係。結果一審法官採信丈夫說詞，判決妻子敗訴。

妻子不服上訴，直咬丈夫常趁她吃安眠藥後爬上她的床硬上，她質問丈夫「沒戴套射入怎麼辦？你就再去買事後避孕藥給我吃嗎？」並質問丈夫「很多事情都是在傷害我嗎？」妻子還拿出簡訊舉證丈夫揚言必須做愛1000次來換離婚條件。

高院法官審酌，本案丈夫未對妻子採取保護之避孕措施，導致她需長期服藥，恐危害身體健康，且竟趁妻子服藥後意識不清時，多次對妻子進行性交，並出言終生將強迫與她行房，不但侵害妻子身心權益，亦嚴重漠視人格尊嚴及性自主權。

法官也認為，妻子對丈夫傳送抒發心情及邀約參與家庭或學校活動等訊息，長期幾乎未回應，也未分擔照護子女之責，此冷淡態度，使妻子感到備受冷落 及孤立無援，夫妻情感長期無法交流而日益淡薄，已損害兩造夫妻間應有之互信互愛關係。且雙方曾於107 年間簽署離婚協議書，丈夫已於108年4 月離家迄今，且雙方對外均有出軌行為，並於訴訟中互相指責對方，夫妻情份已蕩然無存，情愛基礎崩壞，難以回復共營婚姻生活，因此判准離婚。