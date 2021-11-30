高雄跨年活動精彩，除有市府雙舞台演唱會外，還有搖滾天團五月天開唱。不過，新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，恐為活動增添變數，是否因此停辦或調整，高雄市長陳其邁今（30）日重申，最大挑戰來自境外，所以做好邊境管制、居家檢疫，才能有效防止病毒造成國內本土傳播。

陳其邁提到，防疫有其節奏，按照疫情調整防疫措施，目前台灣社區相對安全，並無本土個案，現階段包括防疫旅館和機場、港口、漁港等入境的部分，大家把邊境做好，繼續維持社區清零，如此國內疫情就不會升級，在國內活動或相關經濟、社會文化等才能維持正常。

陳其邁認為，當前一步一步擬定防疫策略，不要像過去在做社區監測時，有人就提到要封城，要做什麼，而Omicron、Delta等其他變種病毒，其實都是新冠肺炎病毒株，所以防治策略都一樣。

陳其邁指出，台灣跟其他國家比較不同在於，我國在邊境管制及社區清零做得非常落實，另除在重症老人打疫苗，包括第2劑、第3劑要施打之外，也呼籲大家要把口罩戴好。

至於春節檢疫「7＋7」政策，他今再次重申，隔好隔滿14天最安全，因為病毒潛伏期大概14天左右，高市目前防疫旅館量能充足，約5200房，希望各縣市政府大家都要加油，區域聯防大家先把防疫旅館都準備好。

此外，針對高市拒收外縣市垃圾，中央如要求繼續燒，高市會如何因應？陳其邁指出，外縣市垃圾量過去1年是25萬噸，占高雄整體處理量逾7成，「他們的垃圾消化有問題，我們幫忙結果大家變成習慣」，造成空汙等問題，這對高雄人不公平，因此外縣市垃圾當然要逐年減少，其他縣市有餘力也應該有長期規畫自己處理垃圾。