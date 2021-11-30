中市議員指街頭暴力頻傳 中市警局：案發迅速偵破逮人 治安不容挑釁

「頭戴安全帽就怕被亂打，走路戴墨鏡看人用餘光？」市議員謝志忠等今天針對台中治安舉行記者會，怒批台中街頭暴力事件層出不窮，從11／7瑪莎拉蒂事件圍毆大學生顱內出血，11／18又發生賓士駕駛暴打路人頭部重傷，屢次挑戰警方權威。警方指出，警察局自11月11日起執行「除暴安民專案工作」，建構台中安全宜居的生活環境。

台中市謝志忠、黃守達、王立任、張玉嬿、張耀中、鄭功進六位議員，今日針對台中治安開記者會。

謝志忠說，從11／7瑪莎拉蒂毆打案開始，警方對待施暴者先釋放，過三天後才在輿論下逮捕；11／15警察局展開「除暴安民專案」，風聲鶴唳中11／18又發生路人只因被認為看了一眼，遭賓士駕駛烙人街頭暴打，警方僅以傷害罪與妨害秩序送辦後數萬元交保，簡直讓警方宣稱的「暴力犯罪零容忍」立即破功。

黃守達表示，台中市暴力事件層出不窮，安全帽與墨鏡已成為所有台中市民的求生標配。過去這段時間，街頭聚眾滋擾一再發生，市政府毫無招架之力，這根本就是惡徒惡眾在向台中市警察局宣戰，請問盧市長的態度與決心在哪裡？我們到底有什麼樣的對策來保護台中市民的安全？

王立任說，相隔不到兩週內就發生兩起幾乎相同的街頭暴力事件，警察對犯罪的縱容以及對現行犯輕輕放下的態度恐怕已引發後續「模仿效應」，讓台中市陷入緊張氛圍。

張玉嬿指出，現在的心情除了憤怒就是害怕，台中市的惡煞在警方宣示全面掃除暴力專案的情況下，還囂張隨機打人，糾眾鬥毆，盧秀燕主政下的台中是治安敗壞的時代。

六位議員頭戴安全帽，眼戴墨鏡，怒喊口號「頭戴安全帽就怕被亂打，走路戴墨鏡看人用餘光！？」台中市「槍林棒雨」不斷，大家嚴厲呼籲市府與市警局，拿出治理治安的決心，落實暴力犯罪零容忍，還給市民安心的街道！

警方表示，針對11月7日男大生遭瑪莎拉蒂3人用球棒毆成重傷一事，警方14日破獲網路博弈及討債集團「2580國際娛樂城」，逮捕許姓主嫌等5人；再追查出以許嫌為主涉參與博弈洗錢的水房集團，24日破獲2個網路博弈集團組織，逮捕13人到案，一舉瓦解背後集團與金流。

警方說，11月18日晚間發生行人遭毆打部分，警方獲報調閱監視器過濾，鎖定涉案車輛，報請台中地檢署檢察官指揮，在案發後4小時迅速將涉案4名犯嫌逮捕歸案，並依刑法150條「妨害秩序」等罪嫌隨案移送台中地檢署偵辦，展現警方嚴正執法、強力打擊犯罪的決心。