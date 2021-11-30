受到新冠疫情影響，台北--上海雙城論壇明天（12月1日）將透露網路視訊連線方式舉行。在目前兩岸關係如此緊張的情況下，上海市長為何還要與台北市長「雲對話」？中共上海市委機關報《解放日報》刊出文章，訪問大陸涉台學者、兩岸人士稱，疫情下的雙城交流，變的是形式，不變的是初心。

報導稱，疫情之下，原本滬台動物園間人員往來暫停，但雙方依然通過電郵、視訊進行交流。在12月1日舉行的上海台北城市論壇期間，不僅兩市市長將「雲對話」，兩市政府將簽署包括動物保育在內的3項交流合作備忘錄。

上海動物園科研中心主任劉群秀說，「未來我們不僅會進一步加強技術交流，市民還能通過『雲遊覽』方式參觀對方動物園。」幾天前，劉群秀與台北市立動物園動物組組長王怡敏進行雲端討論，「大象飼養需要注意什麼？」「大型動物串籠有哪些技巧？」彼此分享工作中的心得體會。

「雖然如今兩岸間出現緊張局勢，但雙城論壇的舉辦表明兩岸求和平、要交流依然是大勢所趨、民心所向。」上海交通大學台灣研究中心常務副主任王偉男相信，只要堅持共同發展、雙城共贏的論壇初心，未來一定會有更多有針對性、更具前瞻性的成果，為兩市發展提供更強大的動力。

上海台協常務副會長胡興中還記得，2010年他隨上海代表團前往台北參加雙城論壇。那時，上海朋友對台北1999市民當家熱線、生活垃圾分類回收、快速補辦身份證件等產生濃厚興趣，「那些台北的好做法，現在已經成為上海的城市競爭力」。

2010年雙城論壇後不久，上海虹橋機場與台北松山機場實現直飛，形成了滬台一日生活圈。之後，兩地公務人員去對方城市進行在崗學習，上海居委會主任與台北里長互相參訪，兩地民政機構學習對方養老照護經驗……疫情前，上海與台北間交流頻繁，參與主體和形式日漸多元。

數據顯示，自2010年以來，上海與台北通過雙城論壇平台簽署36項交流合作協議，涉及諸多民生領域。在上海社科院台灣研究中心執行主任盛九元看來，作為上海與台北間最重要的機制化交流平台，雙城論壇在推動兩市經濟、文化、城市建設、城市治理和基層交流等方面發揮越來越大的作用。

更重要的是，這些年，在正確認知上海與台北交流性質的大前提下，雙城交流非但沒有因為台灣國內政局變化而停止，相反取得了新的進展，日益成為兩岸城際交流、基層交流的亮點。2019年主題「創新、合作、未來」，去年主題「城市防疫 智慧經濟」，今年主題「新經濟 新發展」，論壇關注的話題越來越務實，多項交流合作協議得到落實，切實增進兩地民眾福祉。

疫情下，雙城交流變的是形式，不變的是初心。在線上，上海多個區通過視頻連線，以端午節、中秋節、重陽節、社區防疫、復工復產為主題，保持與台北對口區的交流；在線下，在下月17日舉行的「2021台北燈節」上，上海將以「儂好上海」為主題製作展區，配以東方明珠、上海中心等標誌性建築，向台北市民展現上海城市形象。

與此同時，雙城交流的成果也在疫情期間顯現。台北市大數據中心在防控疫情方面起到不小作用，這源於2019年台北市長柯文哲來滬參加雙城論壇期間，參觀了浦東新區城市運行綜合管理中心。當時他表示，上海的城市建設與精細化管理給他們很大啓發。回台後開始籌建台北市大數據中心。

「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解。」柯文哲不久前說，百年疫情下，台北與上海這兩個大城市都需要產業轉型升級邁向新常態經濟，雙城論壇就是我們互相觀摩學習的機會。

有在滬台胞直言，疫情下舉行雙城論壇，還體現出上海願與台企台胞共享城市發展機遇。數據顯示，2021年1月到9月，上海新增註冊台資企業815家，累計註冊台資企業15974家。同期新增合同台資8.83億美元，累計合同台資445.73億美元，「期待在此次雙城論壇中有更多好消息。」