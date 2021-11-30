民進黨立委何志偉今日召開記者會指出，台灣近日有霹靂舞選手將出國參加賽事，卻苦無經費，這些選手多是在學學生，面臨了上舞台比舞技前，要先比口袋深度，希望國家能為選手做更多，體育署回應，會盡力協助。

除何志偉外，中華民國體育運動舞蹈總會霹靂舞委員會主委李奕釜、副主委劉志強、總教練徐培烝，及將要出國參加2021年WDSF巴黎世界霹靂舞錦標賽為國爭光的選手等人，都出席這場記者會。

李奕釜表示，出國比賽的款項都是要先自己墊付，回國後才做請款，作業流程時間長外，對選手負擔也大。劉志強指出，選手在訓練上已經承受許多壓力，如果還要去打工籌措出國比賽經費，這樣其實對選手表現並沒有好處，如果制度上可以先撥付一半，可以減輕選手的心理壓力。

何志偉表示，國外防疫旅館費用要20萬，這些墊付款，其實造成很大的壓力，希望可以讓他們可以沒有後顧之憂的在國際舞台上發光，體育署回應會盡力協助。

而前國民黨立委沈智慧日前也曾為街舞宣傳，當被問到沈這次是否有提供協助？劉志強回應，因霹靂舞委員會由7個團體會員組成，沈智慧的協會，並未包含在內。若沈想協助當然可以，但現在的問題是核銷時間問題，因為比賽出國有其急迫性，而這次沈並沒有提供協助。

何志偉表示，本次出賽的4名選手，大多都是在學學生，一位正在服兵役，平常除了練習就是上課，而出賽一趟入住防疫旅館需要20萬元。

何志偉指出，雖然教育部有編列預算，但仍需選手先行墊付，回國後憑單據核銷，先行墊付的機制對學生選手來說，無疑等同是上國際殿堂比舞技前，要先比口袋深度，政府應該來為選手做的更多、更好。