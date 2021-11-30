中市警察局啟動「除暴安民」專案工作透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品等，肅清不法亂源。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

中市警察局啟動「除暴安民」專案工作透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品等，肅清不法亂源。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

台中11月7日發生男大生遭瑪莎拉蒂3名惡煞人用球棒毆成重傷一事，警察局立即啟動「除暴安民」專案工作透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品等，肅清不法亂源，並實施密集及封閉式擴大路檢勤務，計出動警力6744人次，查獲通緝犯，以及涉毒品案、詐欺案、公共危險等罪嫌540人。

台中市警察局上午召開記者會展現「除暴安民」專案工作成果，台中市警局副局長鄧學鑫指出，男大生案發生後除將涉案犯嫌緝捕到案外，更深入追查幕後組織，於14日破獲網路博弈及討債集團「2580國際娛樂城」，逮捕許姓主嫌等5人，查扣名車4台；再追查出以徐嫌為主涉參與博弈洗錢的水房集團，於24日破獲2個網路博弈集團組織，逮捕13人到案，另通知多名涉嫌人到案說明，並查扣手機45支、電腦主機17台及現金89餘萬等證物，一舉瓦解背後集團與金流。

另外11月18日北屯區晚間發生行人遭毆打部分，警察局第五分局獲報後即啟動快打部隊前往現場，但涉案人車均已逃逸，經調閱監視器過濾，鎖定涉案車輛，立即報請台中地檢署檢察官指揮，在案發後4小時迅速將涉案4名犯嫌逮捕歸案，並依刑法150條「妨害秩序」等罪嫌隨案移送台中地檢署偵辦。

鄧學鑫強調，中市警察局11月11日起執行「除暴安民專案工作」，透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊等，肅清不法亂源，壓制不法分子囂張氣焰，並實施密集及封閉式擴大路檢勤務，計出動警力6744人次，查獲通緝犯152名、毒品案49件56人、詐欺案16案24人、公共危險(酒駕)171件171人、賭博及賭博機房6件18人、竊盜案11件12人、失聯移工12人、其他刑案18件43人。

警察局並鎖定「黑勢力」強力打擊，共查獲治平案件9件75人；也檢肅非法槍械，計手槍4枝、子彈68發；積極查緝地下錢莊，計查獲12件14人；查緝網路賭博部分，查獲網路賭博案13件55人；並結合第三方警政手段壓制不法場所，臨檢或配合市府聯合稽查計402次，查獲違規或違法家數計9家。

台中市警察局長蔡蒼柏重申，街頭聚眾施暴絕對「零容忍」，針對鬥毆案件，警方將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法第149、150條妨害秩序罪，對犯嫌依現行犯逕行逮捕，移送台中地檢署偵辦。

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