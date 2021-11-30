新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，除了匯集各局處釋出14公頃公有地招商外，也邀集鴻海科技等18家企業設攤徵才，釋出1700個職缺。（蔡雯如攝）

新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，除了匯集各局處釋出14公頃公有地招商外，也邀集鴻海科技等18家企業設攤徵才，釋出1700個職缺。（蔡雯如攝）

為了促進疫後經濟發展和加速廠商投資布局，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，除了匯集各局處釋出14公頃公有地招商外，也邀集鴻海科技等18家企業設攤徵才，釋出1700個職缺，還有名人講堂分享企業的疫後轉型策略。新北市長侯友宜說，新北市剛好位在大台北1000萬人口的中心點，市府近年努力做工業基地美化、都市更新，盼藉這次活動，新北投資能創高值，發揮加倍效應。

經發局指出，今年雖受疫情影響，但市府權利協助企業排除投資障礙，2019年實施招商一條龍專案服務，已達到約2900億元投資金額、創造7萬8700個就業機會。新北招商高值加倍大會積極解決企業尋找產業空間的痛點，匯集地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等，釋出公有土地招商案源，市府會提供工業區立體化容積獎勵、招商一條龍加速服務。

另外，市府也邀請新北市不動產仲介經紀商業同業公會，提供土地、廠房、廠辦及商辦等資源，現場設有媒合攤位和諮詢櫃檯，協助廠商釋出空間，活化新北產業用地，讓企業快速掌握資訊取得所需用地。

經發局表示，除了招商外，這次也與就服處合作，舉辦就業博覽會，由轄內工業區立體化與招商一條龍廠商提供約1700個職缺，鴻海科技、南亞科技、中華工程等都在活動現場擺攤，現場也會安排資深人資主管，替求職者進行供履歷健診、職涯訪談，讓民眾可以檢視履歷、規畫職涯。

本次活動也舉辦名人講堂，邀請高力國際總經理劉學龍、鴻海科技集團新創辦公室協理葉光釗等人為民眾解析後疫情時期土地、產業及人才需求等三大面向，分享如何在疫情危機中超前部署、轉型。

侯友宜表示，今年雖受疫情衝擊，但市府招商腳步不停，推動招商一條龍服務後，已促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐，為了號召更多國外企業投資，更將招商一條龍單一窗口轉為一站式服務，期盼透過新北招商高值加倍大會，協助轄內業者疫後轉型，共創新北產業新局。