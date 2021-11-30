傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，全身多處受傷，高嘉瑜今（30）日透過聲明回應，感謝大家關心，希望不要再有下一個受害者，目前仍在整理資料，會再統一對外公開說明。國民黨立委鄭麗文今也在臉書發文譴責暴力行為，表示沒有人應該被暴力對待，所有的施暴者都應該受到嚴厲譴責。

高嘉瑜今日接近中午時發出聲明，首先感謝各位好友及媒體朋友的關心，「對不起，讓大家擔心了。」而相關資料她仍在彙整中，會再統一對外公開說明，也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，並再次感謝大家關心。

鄭麗文指出，根據研究顯示，家暴不會因容忍而改變，姑息只會讓家暴情況更嚴重，更不該以愛之名合理化家暴行為，她並喊話「你們不孤單，我們要做你們堅強的後盾」；而家庭暴力讓許多受害人陷入深淵，但家暴不是家庭內部事務，是一個國家、社會不允許的嚴肅法律問題。

鄭麗文也呼籲有關部門在接待家暴受害者時，能多一份耐心、多一份理解，唯有如此才能給更多受害者積極維權的信心，也不會讓更多施暴者這樣肆無忌憚。「家暴法」也更應該被好好用在日常生活中的每一天，我們都應該堅決拿起法律武器保護自己，也保護他人，勇敢站出來，不要再給任何施暴者揮舞拳頭的機會。

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