轉眼間即將來到今年最後一個月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖12月運勢，生肖屬鼠、牛、虎、龍、猴的人下個月好運來，心情愉悅，凡事順遂，整個月沒有煩惱。

▍生肖鼠

屬鼠人走事業高升之運，能得到長輩幫助，工作生活都比較輕鬆。精力充沛，勇氣可嘉，只要牢牢把握機會，必能更上一層樓。能得長官器重，是大展身手的好時機，只要認真做好計劃，一切會很順利的。

▍生肖牛

屬牛人走貴人運、財運，整個月非常幸運。職場上游刃有餘，容易遇到幫助自己的貴人，要好好把握。生意上也有諸多合作，財源滾滾。身心愉悅，沒有任何煩惱到來。

▍生肖虎

屬虎人名聲好，地位高，進取有功。諸事順心，保持積極的態度會事半功倍。威風凜凜，勇往直前，求財胸有成竹非常順利。工作上能得到上司的認可和器重，幹勁十足，能力大大提升，獲得成功的喜悅。

▍生肖兔

屬兔人單身者走桃花運，會遇到自己喜歡的人，大膽追求會順利步入戀情。不過，對於已婚者來說，桃花太多變成了孽緣，容易動情，致使婚姻不穩定，要多加注意。

▍生肖龍

屬龍人貴人運勢很不錯。工作頭腦清晰，做事認真細心，有一鳴驚人的表現，容易得貴人提拔。財運方面，正財運最為旺盛，只要付出時間和精力，就會帶來不錯的賺錢機會。再加上頭腦靈活，善於把握財源，可發達起來。

▍生肖蛇

屬蛇人財運事業運都比較好，工作上有信心，遇到困難也不怕，輕鬆應對，在同事中大放異彩。容易得到偏財，有天降財富，千萬要把握機會。值得注意的是不要過度消耗體能，注意身體健康。

▍生肖馬

屬馬人運勢低落，需謹慎小心，打起精神應對。不宜露出財富，外出保管好貴重物品，出門前鎖好門窗。工作上要仔細，避免因出錯被罰錢。意外之事多，比較消耗精力，還需多留意健康問題。

▍生肖羊

屬羊人做事提不起勁，總有阻礙，不要自暴自棄。壓力越來越大，體力逐漸下降，容易出現不適，要多注意健康。遇事不如意就要仔細謹慎些，重要的事情多確定幾遍，杜絕意外。

▍生肖猴

屬猴人開始轉運，人脈發揮作用，有貴人相助，財源不缺。創業者發財機會多，果斷投入可有大回報。做事富有魄力，適合發揮創新能力，好好表現得到貴人的青睞，為以後的升職打好基礎。

▍生肖雞

屬雞人運勢低迷，各項事宜進展頗為坎坷。事業運下滑，對自己失去信心，要多給自己鼓勵不要灰心。不必要的消費增多，要避免衝動購物。還有身心狀況也不是很好，要多注意休息。

▍生肖狗

屬狗人有口福，心情很放鬆，福運多多，有幸運之神的眷顧，做什麼都容易成功。受不到苦累，有大把休閒的時間，可約朋友聚聚聊聊天，不過不要太貪吃太貪玩，小心影響健康。

▍生肖豬

屬豬人會有倒霉之事到來，不要與人發生爭執。工作不順利，心也變得浮躁，不要把壞情緒帶回家，惹得夫妻吵架，小心把感情吵沒了。經商者困難重重，一波三折，做生意賠本，要調整經營方式。

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