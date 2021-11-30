神基(3005)年度合併營收已經連續8年正成長，今年配發3.58元現金股利更創歷史新高。神基今年前10月合併營收248.36億元，年增1成，全年可望再創連9年營收正成長。而法人估神基今年EPS上看逾7元，明年配息5元起跳，殖息率逾9%。

神基近5季毛利率都在24%以上，而近5季營益率區間在7.85~11.04%之間。在配息率方面，神基屬於高配息公司，2018年配息率為78%，2019年為76%，而2020年更達82%。今年前3季的EPS分別為Q1的0.85元，Q2的4.1元以及Q3的1.05元，合計前3季EPS達6.01元，較去年同期的3.1元翻倍成長。

神基第二季受惠於處分PMD 100%股權，挹注業外處分利益約25.18億元，帶動單季獲利季增385.3%、年增175.1%，每股盈餘4.1元。若以去年神基4Q的EPS 1.3元為參考，今年全年神基EPS上看逾7元，而以往年配息率7~8成間，明年的配息至少5元起跳，而以目前股價53.3元計，殖利率達9.3%左右，堪稱高殖息概念股。

神基有5大事業群，各事業群產品線生產基地：一、強固型電腦事業群於中國昆山和台灣汐止。二、機電與能源事業群於台灣林口和中國昆山。三、塑膠事業群於中國昆山和越南河內。四、汽車事業群於中國常熟和越南河內。五、豐達科(3004)，豐達為國際AS 9100與IATF16949管理系統認證廠商，生產航太應用與高階工業應用之扣件產品，為亞太區少數獲認證的航太扣件製造商。