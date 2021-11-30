10月22日宜蘭縣南屏國小六年級王姓男童放學後，在過馬路時遭小貨車撞倒，小貨車還輾過男童的右上胸腔與兩肩膀，經送往國立陽明交通大學附設醫院後，王童全身19處骨折、多處創傷，情況一度相當危急，經醫療團隊救治後，王姓男童今天（30日）出院，他透過卡片表達對醫療團隊的感謝。

11歲的王姓男童送到醫院時，臉部、四肢多處擦挫傷，口鼻大量吐血，有血壓偏低休克且意識模糊等狀況，經院方緊急插管，安排全身斷層掃描，發現他有19處骨折，其中12根肋骨骨折，還有1根骨頭斷成3段。

陽明交大醫院外科部主任蔡建和坦言，王姓男童到院時情況相當危急，他也是第一次見到有小朋友全身那麼多處肋骨骨折。經過3次大手術、近30小時的手術時間，王姓男童術後意識清楚，情況一天比一天進步。

王姓男童在11月8日轉一般病房開始復健，還可以在病房使用網路，接受學校視訊課程並書寫作業，今天在爸媽、阿姨的陪同下出院，院方得知王姓男童喜歡足球，還特製足球蛋糕歡慶他出院。

王姓男童透過卡片向醫療團隊表達感謝，他書寫著「從我出車禍，連續十幾天在加護病房，每天昏昏沉沉，記憶也是模模糊糊，手術完成後，我比較清醒，才知道被小貨車撞，並且撞得很嚴重，手腳肋骨都斷了，媽媽說我在鬼門關前走了一趟。」

王姓男童感謝醫療團隊讓他活過來，並且時時關心他的傷勢與復原狀況。蔡建和說，醫院的胸腔外科、重症加護、營養師、開刀房護理人員、復健等團隊的努力，讓王姓男童恢復到不至於失能的狀況，未來王姓男童經過復健，也能從事他最喜歡的足球運動。