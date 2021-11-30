今天在大聯盟自由市場有多筆重量級簽約，包含大都會簽下強投(Max Scherzer)、遊騎兵簽下超強游擊手席格(Corey Seager)，但各隊補強還沒完，同樣在今天水手以5年1.15億美元(約台幣32億)搶下新科美聯賽揚獎投手羅比雷(Robbie Ray)，為球隊先發輪值注入強心針！

Reigning AL Cy Young winner Robbie Ray and the Mariners are finalizing a five-year, $115 million contract with an opt-out after the third season, sources familiar with the deal tell @JeffPassan. pic.twitter.com/h8gy0cWV78 — SportsCenter (@SportsCenter) November 29, 2021

羅比雷本季在藍鳥表現令人驚豔，在美聯賽揚獎票選中拿下29張第一名選票，打敗洋基強投寇爾(Gerrit Cole)、白襪藍斯林(Lance Lynn)，本季他例行賽出賽32場拿下13勝7敗，自責分率是優秀的2.84，193.1局能送出248次三振，每局被上壘率1.04，三振數力壓寇爾的243次。

他也是繼2003年哈勒戴(Roy Halladay)後再有藍鳥投手獲獎，成隊史第四位，此前還有克萊門斯(Roger Clemens)、派特(Pat Hentgen)等名投。而大家都無法想像羅比雷在前一季只拿下2勝5敗，而且自責分率高達6.62，他在響尾蛇投出1勝4敗自責分率7.84的慘淡成績，季中才轉到藍鳥。

另外他生涯自責分率也高達4.00，2017年他在響尾蛇拿下15勝5敗，自責分率2.89成績為本季以外最佳，但之後幾季又開始不穩定，自責分率直線飆高，本季來到藍鳥也僅投出1勝1敗自責分率4.79的成績，沒想到今年完全找回17年身手，而且整體壓制力更勝以往，成功拿下賽揚獎並成為自由市場大魚。

而藍鳥近幾天也頻頻有動作，先放走在美聯MVP票選排第三的西曼，接著以5年1.1億美元(約台幣30億元)簽下巨人王牌先發高斯曼(Kevin Gausman)，雖然少了超強野手，但至少在先發投手上打平，拿下高斯曼足以彌補羅比雷空缺，加上陣中韓國巨投柳賢振、貝里歐斯(Jose Berrios)，藍鳥新賽季投手戰力還是不錯！