新華社11月30日報導，日本奧委會主席山下泰裕與前首相福田康夫29日出席中國駐日本使館主辦「一起向未來」北京冬奧之家主題展開幕式。山下泰裕明確表示，將隨團前往北京，「日本代表團最後的選手人數還沒有確定，但是算上運動員和教練員等，我們參加北京冬奧會的代表團人數將超過200人，我想我們一定會取得日本國民期待的優異成績，我也希望此次參加的選手都能發揮最好的水準。」

山下泰裕表示，相信北京冬奧會將給疫情下的世界帶來希望、勇氣和力量。他還說：「上個月在希臘舉行了所有206個國家和地區奧委會參加的會議，國際奧委會主席巴赫以及所有參加了東京奧運會的委員都在發言中向日本在疫情期間成功舉辦奧運會表達了謝意，大家紛紛表示，如果不是日本，恐怕很難舉辦奧運。現在，疫情還沒有結束，我也以這種心情盼望北京奧運成功召開。」

福田康夫表示，疫情之下，北京冬奧會籌備工作仍全面紮實推進，希望各國（地區）運動員在比賽中取得好成績，祝願並期待北京冬奧會成為一屆出色、精彩、成功的大會。他還說，自己將同日本有關方面一道，為北京冬奧會成功舉辦提供最大限度的支持和協助。

中國駐日本大使孔鉉佑在開幕式上致辭時說，明年是中日邦交正常化50周年，期待各界以兩國領導人達成的「構建契合新時代要求的中日關係」重要政治共識為指引，以北京冬奧會為契機，推動兩國關係持續改善發展。