新北市政府今年首度舉辦跨年煙火活動，將於12月31日20時22分，在淡江大橋構台上施放13分14秒的煙火，是全台首見的跨河煙火，因橋長920公尺，煙火施放取諧音象徵「一生一世就愛你」，新北市長侯友宜說，「相信今年新北市跨年煙火秀會遠勝台北101。」

新北市長侯友宜（中）說，相信今年新北市跨年煙火秀會遠勝台北101。（陳慰慈攝）

侯友宜今出席「光耀新北-1314就愛你跨河煙火記者會」表示，透過跨河煙火秀想讓大家知道串聯八里、淡水的淡江大橋將於2024年完工，這座橋是全世界最長的單塔斜張橋，未來不但是新北也是台灣的地標，目前基座幾乎都完成，之後開始施作海上橋體，落成後就能比照澳洲雪梨大橋，舉辦聞名世界的跨年煙火秀，在歲末創造台灣未來的希望跟夢想。

侯友宜說，希望藉由煙火施放能揮別疫情年，迎接明年讓疫情一掃而空，這次煙火範圍長達1公里是101大樓高度2倍、施放高度是350公尺，從八里端跟淡水端都可以用最美麗的角度來欣賞，加上音樂跟視覺饗宴，用溫馨小確幸鼓舞大家往前走。

水利局表示，煙火秀首次以12寸彈裝填16寸的彈藥珠增加施放煙火效果，高空煙火彈則特別採用日本七彩千輪（彈中彈）及手工排列3D造型彈，並且採用日本升空煙火模式，添裝虎尾引信及生小花煙火，當天預計施放超過1萬發煙火彈。

水利局提醒，因施放高空煙火可觀賞範圍擴大，淡水及八里河岸均可觀賞，屆時活動現場除依防疫規定外，建議觀賞民眾全程佩戴口罩、禁止邊走邊吃。