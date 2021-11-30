傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨籍「大眼立法委員」高嘉瑜驚傳遭到現任男友家暴，甚至握有私密影片引發外界震驚。回顧高嘉瑜在政壇很早就受矚目，因其外型亮麗，外界也高度關注其情場之路。而她與前男友馬文鈺愛情長跑20年，卻在立委大選前分手，當時高嘉瑜曾表示，即使兩人長跑20年，但仍沒找到真正適合的結婚對象，她更一度更大膽的說，不排除「凍卵借精」生個「混血娃」。

高嘉瑜在綠營中常被外界喻為邊緣人，與綠營常有格格不入之感，日前還曾因高端疫苗接種政策，要求政府道歉遭自家人圍剿。而其感情世界則常令外界好奇，雖然低調，但高嘉瑜也從不避諱談感情問題，甚至常有驚人之語，例如當時她還沒和馬文鈺分手時，就大膽向記者表示「我還沒找到真正適合的對象。」

高嘉瑜曾表示，「結婚是件很慎重的事，最重要的是雙方必須心靈契合，另一半更要是個可靠又負責任的人，不過我真正的重心還是在政治事業，也沒那麼急，多年來我在跑行程時，最常遇到的就是很多婆婆媽媽關心我的婚姻，一堆人想要介紹自己的孩子、親友給我當對象。我常常在想，我的父母都沒在催我，我也還沒有想婚念頭，怎麼大家都那麼急？」

對婚姻自有一套解讀的高嘉瑜自爆：「我一直以來都沒有結婚的打算，但我超愛小孩，也有生小孩的想法。我很想要有自己的小孩，只是怕年紀太大生不出來，所以考慮要先凍卵！」

高嘉瑜人物小檔案。（製圖／陳友齡）

「我認為健全的家庭固然重要，但更重要的是，對孩子有沒有付出真愛？有沒有給孩子良好的教育，我相信我絕對可以做到。」高嘉瑜也曾有感而發地說，從政以來，生活相當忙碌，所有時間幾乎都花在選民身上，「如果現在結婚生子，可能會顧此失彼，但是如果不結婚生子，也會錯過女性最適合生育的年齡，我真的有點小緊張，所以希望能在身體最佳狀態下，留下自己健康的卵子。」

但台灣尚未立法通過「借精生子」，高嘉瑜強調當然不會違法，她透露，有一個觀念先進的「不婚族」女性朋友，為了生個可愛的混血「洋娃娃」，特地選擇到國外精子銀行選種，然後在國外受孕，「其實我也不排除有這種可能。」高嘉瑜笑說。

高嘉瑜雖強調不想結婚，但她說既然要生小孩，「精主」一定要是自己最愛的人，對於來路不明的「精主」，她實在感到怕怕的，「除非萬不得已，才有可能對外借。」

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