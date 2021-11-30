中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使美顏與魔鬼S曲線，受到廣大粉絲喜愛，被封為「啦啦隊女神」，然而她過去卻遇人不俗，曾遭某任男友劈腿10次，儘管對方向她下跪道歉卻一犯再犯，讓她忍不住自我懷疑「沒辦法滿足對方」，變得很沒有自信。

巫苡萱日前在節目《小明星大跟班》中透露，她遭某任男友數度劈腿，對象範圍之廣，從自己開店的員工到對面藥妝店店員都不放過，「被他劈到我覺得...有時候不是走不出來，是妳這麼愛他、這麼相信他，最後才發現自己被騙了，那種悲傷是很難走出去的。」

巫苡萱被騙到很沒自信。(圖/翻攝自《小明星大跟班》YouTube)

巫苡萱坦言，當時男方也向她下跪求原諒，並承諾：「寶貝我再也不會了」，便讓她心軟繼續待在這段感情中，但卻還是不斷抓到男方說謊，而長期的傷害讓她產生自我懷疑的念頭，認為自己沒辦法滿足對方而愧疚，遭遇相當令人心疼，主持人吳宗憲也安慰她：「演藝圈這種爛貨也很多啦」。

如今巫苡萱和嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX穩定交往中，當初兩人先前被周刊拍到一起在大安區覓食，不僅穿著情侶外套，互動也親暱自然，隨後男方也在IG上曬出合照大方認愛，甜蜜指數爆表。