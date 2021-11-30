北市府30日在文華東方酒店進行「臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第五屆菁業獎/青鳥展翅獎頒獎典禮」，由柯文哲市長親自表揚入選的47家優質企業與學校。感謝在疫情期間仍持續與勞動局合作招募進用人力的企業，北市府與企業在徵才與就業準備上合作密切，大至每年在花博館舉辦的全國最大場就業博覽會、小至每週在就業服務站的微型徵才，除提供民眾優良職缺也協助企業招募優秀人才。

此外，今日與會還有78家中高齡友善企業、機構，他們合計開出4427個樂齡者友善職缺，並透過現場簽署合作意向書做為開啟樂齡 (55歲以上) 就業健康勞動的新里程碑。

第五屆菁業獎頒獎典禮共有47家企業獲菁業獎、4間大專院獲青鳥展翅獎的殊榮，評比項目列舉包括提供多元職缺及教育訓練、特定對象及高齡者就業服務、學校合作職場體驗實習等共計14項指標，由北市就服處評比後再送至所在地機關協助查詢勞動法規執行情形，確定得獎名單，評選過程縝密確實，得獎者實屬為標竿企業，期盼透過頒獎儀式，讓與會企業於未來更能發揮企業社會責任，和政府攜手一齊協助特動弱勢對象就業。

隨著台灣的少子女化、老年化，勞動市場已經悄悄的在轉變，青銀共事已經成為未來趨勢，如何提升中高齡者勞動參與率、退休後重返職場是北市府大力推行的目標。北市勞動局配合「中高齡及高齡者就業促進法」上路，率先於今年6月在艋舺就業服務站設立「銀髮職務新創中心」，主要目標是將職務重新重製及拆解，量身打造適合中高齡勞工的職缺，並辦理了三場次的企業聯盟，邀請了托幼業、餐飲業及零售業一同與會，藉由其中標竿企業分享雇用中高齡者的經驗與心得，讓更多廠商了解中高齡的優勢，並在會中共同討論如何創造新職缺。透過政府與企業共同「點燃」中高齡勞動，積極推廣健康勞動就業政策。