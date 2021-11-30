中央選舉委員會定於12月18日舉行公民投票。為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部前已指定公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日，因此，12月18日（星期六）公民投票日當日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給。

至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。 勞動部表示，所稱放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時。

再者，由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。 勞動部進一步說明，雇主如果需要具投票權的勞工於投票日出勤工作，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，並應加給出勤時段工資，至於計算方式分為下列兩種類型：

一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

二、原屬勞工的休息日：視工作時數，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關（即當地直轄市、縣市政府之勞工或社會局、處）申訴，以維權益。