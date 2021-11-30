勞動部表示，為防治職場性騷擾的發生，保障受僱者之工作權益，《性別工作平等法》第13條明定，僱用受僱者30人以上之雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示。雇主知悉職場性騷擾情形，應採取立即有效之糾正及補救措施，以建構友善安全職場環境。

勞動部強調，為利雇主內部訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法時，有所依循，勞動部訂有「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，並提供相關範本置於就業平等網站( https://eeweb.mol.gov.tw/ )，以供事業單位下載運用。 勞動部呼籲，雇主除應依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法外，於受理職場性騷擾申訴時，應以審慎態度處理，調查過程須注意當事人之隱私，並採取追蹤、考核及監督，以確保懲戒及處理措施有效執行，使受僱者免於遭受職場性騷擾，提供受僱者安心的工作場所。

勞動部提醒，雇主如有違反上開規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關，也就是直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），申訴，如經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布雇主姓名或名稱。