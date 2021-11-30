中央健康保險署近期召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，今宣布放寬3款藥品的使用規範，包括異位性皮膚炎用藥、消化性潰瘍用藥及慢性脫髓鞘多發性神經炎用藥，明(12/1)起上路，預估5年內將有4萬人受惠，增加2818萬健保支出。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，目前異位性皮膚炎的治療以外用類固醇為主，但考量嬰幼兒及敏感性肌膚患者使用外用類固醇較易產生副作用，經本次藥物共擬會議同意將含pimecrolimus成分的藥品擴增於2歲以上孩童、青少年及成人敏感性皮膚部位，即頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部的異位性皮膚炎第2線使用。

連恆榮表示，含pimecrolimus成分的藥品健保價為每支346元（10毫克）、每支792元（15毫克），擴增給付5年內將增加339萬至618萬支出，每年約5000名至7000名病患受惠。

除了異位性皮膚炎用藥，此次共擬會議考量曾發生重大心血管事件或易出血體質病人，因使用雙重抗血小板藥物和抗凝血劑，常有發生胃腸道出血的事件，屬於消化性潰瘍的高危險族群，加上部分氫離子幫浦阻斷劑之健保支付價已降價，會議同意放寬曾有消化性潰瘍病史，因合併腦中風，冠狀動脈疾病或周邊血管疾病，或易出血體質而需使用雙重抗血小板藥物及抗凝血藥物者，不須再經胃鏡檢查，就能先開使用氫離子幫浦阻斷劑，每日藥費為6.5元以下。

另外，曾經內視鏡檢查證實為消化性潰瘍之病人，若因其他疾病而需使用非類固醇抗發炎劑時，不須再經消化系專科醫師確認就能使用，盼增加病人就醫的方便性。連恆榮表示，本項放寬消化性潰瘍用藥給付規定，預計5年內每將增加1320萬至1440萬健保支出，每年約有3到3.3萬名病患受惠。

至於慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP)，由於屬慢性漸進性的周邊神經病變，病患若未及時治療，常會造成不等程度的周邊神經系統永久性傷害。此疾病不僅常影響成年患者，亦可能影響兒童，有研究顯示2歲至16歲的CIDP病患接受高單位免疫球蛋白有明確的療效，因此本次藥物共擬會議同意擴增給付於2歲以上CIDP病患，且對類固醇使用無效或無法耐受類固醇，臨床上仍產生急性惡化時使用，每支健保價1800元，在擴增給付後預計5年內每年約有10名至13名病患受惠。

連恆榮表示，前述放寬的規定將在明日生效，上路第1到5年將增加2259萬至2818萬健保支出，增加3.5萬至4萬人受惠。