四大公投兩大總訴求選民都不接受 顯示這次公投自主性。摘自游盈隆臉書

台灣民意基金會今公布有關四項公投民調發現，國民黨「四個同意」，和民進黨政府「四個不同意」總訴求，都不被絕大多數公眾接受；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，四項公投涉及各自獨立的公共政策領域，兩大黨的總訴求都過度貪婪，以及為追求「簡單易懂且容易開講」的口號，低估台灣選民的智慧和自主性。

此外，是否擔心反萊豬公投傷害台美關係；10.7％非常擔心，22.5％還算擔心，38％不太擔心，24.3％ 一點也不擔心，4.6％沒意見、不知道、拒答。6成2不擔心，顯示民進黨打美國牌「失靈」。

台灣民意基金會針對下個月四項公投的心理涉入感，最新民調顯示，6成2關心年底四項公投的結果，3成1不關心。 游盈隆表示，這暗示12月18日四項公投的選民投票率，至少在5成以上，高於2018公投投票率。

政黨支持傾向，民調顯示，2成6支持民進黨，1成8支持國民黨，1成6民眾黨，6.8％支持時代力量、4.6％支持台灣基進，2成4中性選民。與上個月相比變化不大，但國民黨領先民眾黨1.7個百分點，重回第二大黨的地位。

游盈隆指出，如果公投最後結果是3比1，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除；民進黨政府能在短期內將原本公投 4：0 扭轉成 3：1，最重要原因就是空前高強度、高密度及全面性動員宣講、訴求政黨對決、論述聳動、全黨沆瀣一氣行動、和國民黨無力反擊等四個因素所致；從現在到 12 月 18 日，將是逆勢攻堅最艱辛的階段。

對於民進黨主張「四個不同意」(不同意禁止萊豬進口、不同意公投綁大選、不同意三接遷址、不同意重啟核四)，28％贊成，59.2％不贊成，6.1％尚未決定，6.6％沒意見、不知道、拒答。5成9不贊成、2成8贊成。他說，顯示絕大多數台灣選民並不樂見四項公投全遭否決。

深入分析顯示，對於「四個不同意」，即便是民進黨支持者6成1贊成， 2成9反對、中性選民成5反對、1成8贊成；20-34歲選民6成9反對，1成9贊成；大學及以上教育程度者7成3反對，1成9贊成。

但對國民黨主張「四個同意」，31％ 贊成，55.8％不贊成，6.4％尚未決定，6.8％沒意見、不知道、拒答。5成6不贊，3成1 贊成。他認為，顯示兩大黨這次顯然低估了台灣選民的智慧和自主性。

至於反萊豬公投與台美關係6成2不擔心，他說，絕大多數台灣選民相信台美關係堅若磐石， 即使反萊豬公投通過也不會受傷害。這同時也暗示，民進黨政府這次強打「美國牌」，以 「反萊豬公投若通過，台美關係可能倒退」的宣講，迄今仍無法有效打動大多數台灣人的心。

他說，民進黨政府這次打「美國牌」失靈，但對較年輕或高學歷選民的說服力明顯打折扣。不擔心者，民進黨支持者3成9、國民黨6成6、民眾黨8成9、中性選民6成5；20-34歲選民6成1不擔心；65歲以上選民4成4擔心，4成5不擔心；大學及以上教育程度者6成8不擔心。

至於是否相信珍愛藻礁公投若通過，造成台灣大缺電？8％非常相信，17.2％ 還算相信，39.8％不太相信，23.3％一點也不相信，11.8％沒意見、不知道、拒答。顯示6成3不相信。

他說，顯示絕大多數台灣選民基本上不相信藻礁公投若過，台灣會出現大缺電問題。這也意味著，民進黨政府目前以「三接遷址勢必造成幾年內大缺電」的主力訴求可能無法有效說服公眾接受。

他說，民進黨政府這次打「缺電牌」失靈，對老人及中低教育程度者、基層民進黨傳統支持者都沒用，對年輕或高學歷選民的說服力更大打折扣。民進黨支持者5成8不擔心；中性選民6成2、20-34 歲7成4不擔心、65歲以上5成3，都不擔心公投過因此缺定。