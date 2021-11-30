攸關基層警察陞遷的「三等警察特考」公平性遭質疑，民間團體今天指出，中央警察大學接連發生出題教授洩題的舞弊案件，非警大基層警察錄取率快速下降，淪為「陪榜」，顯示三等特考改革已刻不容緩，呼籲考試院儘速研議兼具公平與專業的警察考試制度。

警察三等特考又稱「內軌」考試，應考資格簡分為警大四年制畢業生及基層的現職警察兩大類。考取後能取得「警正」以上任用資格，並派任巡官職缺。對警界而言，三等特考決定了哪些人員可以成為具決策權的高階警察，對我國警政文化、刑事及治安政策影響深遠。

今年警察特考已在11月22日放榜，但司改會接到許多考生質疑考試公平性，台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍、台灣警察工作權益推動協會理事蕭仁豪、民間司改會辦公室主任蕭逸民、民間司改會成員徐強等人今天召開「三等警察特考改革要公平」記者會，反對歧視基層警察的警官考試。

鄭文龍表示，過去三等特考基層警員錄取率約在3成左右，但自2018年以來快速下降，只剩5％~7％左右，現職員警淪為「陪榜」，三等特考公正性令人質疑。

根據警大的研究指出，這是因年金改革導致退休人數減緩的緣故，該考試的錄取人數由將近400，直線下降為300人。但鄭文龍指出，相對於基層警察考試表現「突然變差」，警大生考取的人數卻一直維持在接近300人。

今年榜單公布後，警大應屆畢業生三等特考的及格率為70.6％，共171人。也就是在今年三等特考錄取的280名考生中，有61％是警大應屆畢業生。他呼籲相關單位應公布警大非應屆畢業生的考取狀況，是否與前兩年相同，由警大生包辦了9成以上的及格人數。

蕭仁豪等人也質疑，這樣的錄取比率變化，難免讓人合理地懷疑三等特考的考試公平性。早在2015年監察院針對警大教授洩題事件的調查報告中，便質疑「內軌」考試的考科的區分有欠妥當。

當時監察院指出，警察特考在應試科目上只由警大教師命題與審查，無疑將國家考試從公開考試轉為封閉考試。但此後三等特考的考試公平性並沒有得到制度上有效的改善。2018年又再度爆發警大教授洩題、導致該次考試直接無效的事件。

為保障人民公平應考試的權利，民間團體呼籲考試院調查、說明基層員警佔錄取人數的比率急速下降的成因，並儘速檢討監察院指出應改善的考試制度，確保三等特考的公正性。

此外，警大日前研議刪除基層警察參加三等警察特考資格。今年4月27日，考試院院長黃榮村帶領考試委員到警大訪視，黃榮村指示予以研究。民間團體批評，若再通過警大的「再精進方案」，將導致基層警員完全喪失參加該考試的資格，有侵害其公平應考試之權的疑慮。

民間團體呼籲考試院應拒絕警大歧視基層警察的考試改革提案，廣徵各界意見，研議兼具公平與專業的警察考試制度。