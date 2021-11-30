日本女藝人谷花音3、4歲便入行，宛如混血兒的甜美長相，當時與蘆田愛菜並列兩大最紅童星。多年過去，谷花音已蛻變17歲美少女，但因變得豐腴，部分網友一時之間沒認出。

常看日劇的觀眾一定對谷花音不陌生，她小時候拍過《媽媽們的戰爭》、《全開女孩》等作品，擅長哭戲，號稱5秒內就能掉淚，加上立體五官、迷人的笑容，被美譽「佐佐木希2.0」；後來她順勢推出兒童時尚寫真集，還與童星鈴木福主持富士電視台招牌兒童節目《Beポンキッキーズ》，成為首次主持該節目的童星。

すたーふらわー／年下の男の子

不過，長大後的谷花音，外型沒有符合日本大眾審美觀，雖然一雙水汪汪電眼沒變，但臉部整個圓了一圈，身材也明顯發福，童年的仙氣消失不見，變成較無星味的平凡人，部分網友見了她，甚至沒能在第一時間認出她就是曾紅極一時的童星谷花音。

儘管如此，還是有另一派網友認為，谷花音現在只是豐滿一點，若是瘦下來絕對還是美女一枚，且她的演技依舊精湛，只不過還沒有突破小時候的巔峰。尚在求學階段的谷花音，今年初在社群平臺透露前往美國留學半年，並於當地歡慶17歲生日，但因就讀的美國高中僅有她一個日本人，壓力變得異常大；從種種發文內容可推斷，谷花音目前的重心疑先放在學業，演藝工作倒是其次。