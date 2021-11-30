美國25歲新生代女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），去年在迷你電視影集《后翼棄兵》中爆紅後，演藝事業大開。近日不但登上時尚雜誌封面，還受邀出席「CFDA美國時尚設計師學會獎」的頒獎典禮，大秀凹凸有致的火辣身材，吸引眾人目光。

近日安雅泰勒喬伊出席擁有「時尚奧斯卡」之稱的「2021 CFDA美國時尚設計師學會獎」時，以一件紫色的深V洋裝搭配豹紋手套及帽子華麗登場，而胸口V到肚臍的性感設計，使她舉手投足間都散發著致命古典美，火辣半球及纖細長腿也一覽無遺，成功吸引網友們的目光；安雅泰勒喬伊還在本屆頒獎典禮上，獲得「年度面容獎」，讓粉絲們紛紛送上恭喜，並表示「果然是精靈系美女」、「得到這個獎名符其實」。

另外，安雅泰勒喬伊為了替10月份上映的電影《迷離夜蘇活》宣傳，也受邀登上雜誌《STYLE》的封面，在釋出的照片中，安雅泰勒喬伊穿上多套精品華服，無論是甜美還是帥氣的風格她都能輕鬆駕馭，但其中一套造型最是吸睛。只見她穿著白色的西裝外套，搭配同色系針織短裙與透膚絲襪，坐在階梯上，但仔細一看才發現她的西裝外套裡疑似什麼都沒穿，僅用誇張的垂墜項鍊遮擋住胸口，使東西半球若隱若現十分性感，也令網友看了忍不住大讚「太性感了」、「好辣」、「喜歡這組照片」引發話題。

安雅泰勒喬伊去年以迷你電視影集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）的「貝絲」一角，奪下第78屆金球獎頒獎典禮的「迷你劇集最佳女主角獎」，瞬間打開知名度，成為家喻戶曉的女星。今年10月她又推出全新恐怖電影《迷離夜蘇活》，精湛的演技同樣獲得大眾好評，也使她人氣不斷攀升。