德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）聲稱，新冠變異株Omicron是聖誕禮物，或許能加速終結新冠疫情。
《倫敦標準晚報》（London Evening Standard）報導，正在爭取擔任德國新任衛生部長的公衛專家勞德巴赫表示，初期報告顯示Omicron多造成輕症，對各國來說可能是聖誕禮物，甚至能加速疫情終結。
他說Omicron有許多突變，光是棘蛋白上就有32種突變，是Delta變異株的2倍之多，代表能夠優化感染能力，但是會降低嚴重程度，與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。
在此之前，南非專家指出，Omicron引發的症狀較其他變異株輕微。
南非流行病學權威卡林（Salim Abdool Karim）昨（29）日在記者會上表示，現有疫苗應該對Omicron仍「非常有效」，他說基於目前已知其他高關注變異株對疫苗的反應，他預期疫苗仍能有效避免住院及重症患者。
不過他也強調，現階段要判斷Omicron比其他變異株更容易造成重症，仍「為時過早」。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日表示，Omicron出現提醒我們新冠疫情尚未結束，他警告，得來不易的抗疫成果可能在瞬間毀滅。
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