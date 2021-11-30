民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會上表示，男性打女性，這是社會所不容許的，希望高嘉瑜能早日走出暴力陰影。民進黨立委何志偉也在另場記者會上說，任何暴力都不可饒恕。

立委高嘉瑜傳出遭男友「家暴」後，大批媒體30日在其立法院辦公室外守候。（姚志平攝）

劉世芳指出，自己今天早上已有慰問高嘉瑜，希望她能勇敢早日走出暴力陰影，也要譴責恃強凌弱、男人打女人的行為，社會不會允許這種事情。

劉世芳表示，高嘉瑜是民意代表，也是年輕女性從政的範本，相信自有應對的方式，也期許高嘉瑜本於民進黨捍衛女權和弱勢者的角度，勇敢站出來。

何志偉和高嘉瑜過去在擔任台北市議員時，曾搭檔為同個質詢小組，兩人情誼深厚。何志偉表示，高嘉瑜現在希望的是能夠好好的休息，有時候是不需講話的一個陪伴，或許這是高最需要的。

何志偉說，任何暴力都不該饒恕，但自己和高嘉瑜有朋友、同事的情誼，不適合過度評論這些私人事情，網友在發表意見留言前，也要先想一想，不要對當事人造成二度傷害。

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