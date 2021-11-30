香港東網11月30日報導，澳門特區檢察院29日深夜發出新聞稿，稱澳門警方日前偵破的一宗涉嫌利用網路進行非法賭博及清洗黑錢的案件，以嫌犯太陽城集團董事周焯華，綽號「洗米華」為首的11名涉案人被移送檢察院偵辦，其中周焯華等5名嫌犯被依法採取羈押等強制處分。

澳門特區檢察院表示，當地警方一年多前初步掌握周嫌等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團夥立案偵查。案情顯示，該團夥涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網路直播投注平台，通過「直播場景」吸引大陸居民為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，通過地下錢莊轉移不法所得。

經初步調查，有充分跡象顯示該集團成員分別涉嫌觸犯澳門特區《刑法典》「參加犯罪集團罪」，最高可處10年徒刑；也涉嫌觸犯該法典「領導犯罪集團罪」，最高可處12年徒刑。另外他們也涉嫌觸犯《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的「清洗黑錢罪」，最高可處8年徒刑，以及《不法賭博》的「不法經營賭博罪」，最高可處3年徒刑。香港東網稱，這意味著一旦上述罪名若全部成立，最高可判監禁33年。

澳門特區檢察院表示，經對該案11名嫌犯進行訊問，考慮上述犯罪的嚴重性質，尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議，對案中周姓等5名嫌犯依法採用羈押強制處分，對另外6名嫌犯分別採取提供身分資料及居所書錄、繳納擔保金、定期報到以及禁止離境等強制措施。

依照法律，檢察院將繼續對案件進行後續偵查措施。

澳門特別行政區政府此前重申，所有在澳從事博彩業的人員都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定，對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，將依法追究、絕不姑息。