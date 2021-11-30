新北歡樂耶誕城12月3日開城，展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人，新北市交通局預計市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」三大燈區將吸引許多家長攜帶小朋友及年輕朋友拍照打卡，呼籲民眾搭乘捷運板南線、環狀線至板橋站前往會場，避免塞車。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，12月3日開城後至明年1月2日活動期間，因應人車潮，周邊道路和停車場均有交通管制，主要燈區範圍的板橋文化路、縣民大道、中山路將彈性調整號誌秒數，警察局也將加強取締沿線違停車輛，並提高重點違規路段巡邏。

交通局提醒，縣民大道往土城方向每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，以避免排隊等候進入市民廣場停車場的車輛回堵影響行車秩序，提醒欲左轉車輛可提前改由漢生東路或駛至民權路左轉。另考量市民廣場人潮眾多，市府周圍人行道將於每日下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，僅可以牽引通行，單車族請配合改走外側車道。

板橋秀泰影城前捷運板橋站1號出口的YouBike租借站，因配合調整板橋公車站952、932、920、948公車上下乘客，於歡樂耶誕城活動期間暫停營運；另在市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站則於平日下午4時至晚間12時止，以及11日、12日演唱會的中午12時至晚間12時止暫停車輛借還。

此外，市民廣場地下停車場、特專三停車場及民權立體停車場將實施滿場管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，出入口均有人員進行管制並驅離，僅開放住戶月租車進場。相關交通資訊可參閱官方網站https：／／christmasland.ntpc.gov.tw／。