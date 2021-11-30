台灣百合產業發展協會在豐原醫院前進行百合花卉形象展示，民眾駐足欣賞。（陳淑娥攝）

台灣百合產業發展協會在豐原醫院前進行百合花卉形象展示。（陳淑娥攝）

由200支百合打造而成的耶誕樹這兩天將盛開。（陳淑娥攝）

每年冬天至隔年春天5月前，供應國內所需百合花卉切花，9成5以上來自台中市所生產，主要種植區域為后里、新社等地區，台灣百合產業發展協會即日起於衛福部豐原醫院大門前廣場進行百合花卉形象展示，其中，由逾200支百合打造的大型耶誕樹尤為吸睛，百合之美吸引許多民眾、醫護駐足欣賞。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇表示，國產百合品種多元，消費者在採購時往往只能辨識顏色，此次藉由與豐原醫院共同辦理展示推廣活動，藉花藝師巧手將各類國產百合品種逐一標示展出在消費者面前，同時透過花卉療癒人心的功能，提供前來門診及探病民眾深層放鬆的感受。

秘書長詹侑宏指出，本次除提供實體展示外，在現場同步佈置展出全國首創花果禮盒，讓消費大眾認識百合花卉與台中在地當季所生產水果，甜柿與橘子結合呈現意涵「百事合意」、「百事吉祥」，希望將農產品列為時尚的送禮選項之一。

豐原醫院表示，現今新冠肺炎疫情仍持續延燒，身在第一線的醫護人員飽受巨大的身心壓力，醫護人員的工作量瞬間倍增，特別感謝台灣百合產業發展協會選在豐原醫院辦理百合花卉展示，讓到院就醫病患及家屬們透過花卉療癒人心及安撫不安情緒，也給予醫護同仁繼續往前進的動力，讓更多人看到並重視醫護人員的辛勞及權益。

為期12天的百合花卉形象展示，透過花藝師以台灣10大暢銷百合花卉品種與台中市特色花卉結合藝術創作，推廣國產花卉。其中，由200多支百合打造而成的大型耶誕樹相當吸睛， 詹侑宏說，目前是含苞待放，再過2天就會開花會有不同的感覺，現場的花卉大約2、3天會再重新布置，將最優質的花卉視覺饗宴呈現在民眾面前。

台灣百合產業發展協會更建立「i花購」產地百合花卉直送平台，結合宅配運送讓喜愛百合花卉民眾不出門，在家中即可輕鬆上網訂購產地百合花。藉由該場花卉展示主動提供消費者認識百合花卉，進而營造國人對國產花卉的用花良好習慣，帶動百合花卉及其他花卉產業能永續穩定發展。