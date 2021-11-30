民進黨立委高嘉瑜傳出在板橋某飯店遭男友林秉樞家暴，林否認施暴，但高並未明確否認此事；外傳林秉樞為板橋林家後代，對此，據媒體報導，板橋林家後代、已故古蹟大師林衡道的後代拿出林家家譜表示，林家既沒「秉」字輩，也無「樞」字輩。

據《鏡週刊》今（30）報導，高嘉瑜日前與男友林秉樞到板橋某飯店投宿，林把玩高嘉瑜手機時，發現高仍與前男友密集傳訊息聯絡，竟醋勁大發施暴，造成高嘉瑜多處挫傷；此外，也傳出林男手上握有兩人親密影片，才讓高嘉瑜不敢提分手。

該周刊調查報導，林秉樞出身法律系，近年以筆名「Raphael Lin」在媒體投稿、撰寫專欄，也常在臉書PO出與政治人物的合照，且他多次對外聲稱從事與國安系統相關工作，並稱自己是顧立雄的幕僚、常接觸調查局人員，但都遭相關人士否認。

另外，傳林秉樞為林家後代，據《ETtoday新聞網》今報導，板橋林家後代，已故古蹟大師林衡道的後代拿出林家家譜表示，林家既沒「秉」字輩，也無「樞」字輩；而林家後代成員查證後，也確認林秉樞不是板橋林家後代。

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