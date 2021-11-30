2022年春節台金線機票明（12／1）晚上6點開放訂位，縣府觀光處提醒鄉親把握時間，早日訂妥機位返鄉團圓。
觀光處說明，民航局規畫明年春節疏運期間為1／28 - 2／8，明天晚上6點到8點開始訂購機位，各航空公司官網、手機APP、7-ELEVEN ibon、FamiPort將同步開放訂位。
縣府提醒，記得要在訂票日起3天內完成開票手續，縣府後續將視訂位狀況，進一步調查鄉親需求，爭取更多機位讓鄉親順利往返，有一個更便捷、愉快的春節假期。
2022年春節台金線機票明（12／1）晚上6點開放訂位，縣府觀光處提醒鄉親把握時間，早日訂妥機位返鄉團圓。
觀光處說明，民航局規畫明年春節疏運期間為1／28 - 2／8，明天晚上6點到8點開始訂購機位，各航空公司官網、手機APP、7-ELEVEN ibon、FamiPort將同步開放訂位。
縣府提醒，記得要在訂票日起3天內完成開票手續，縣府後續將視訂位狀況，進一步調查鄉親需求，爭取更多機位讓鄉親順利往返，有一個更便捷、愉快的春節假期。
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