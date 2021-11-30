疫情指揮中心於今年5月管制移工引進，導致許多急需家庭看護的家庭，遲遲等不到移工，但經濟部為加速趕工大潭電廠，台電以「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫工程」為名，今年10月指揮中心核准引進多達400名泰國移工入境，民眾黨立委立委賴香伶、張其祿今痛批，蔡政府「只准州官放火、不許百姓點燈」，政府急需的產業移工可以在10月「快速」專案入境，民眾急需看護移工，勞動部卻動作慢吞吞，質疑經濟部走後門，憑甚麼經濟部有特權，指揮中心同意放行的依據為何，必須對外說明清楚，必要時將移送監察院處理。

賴香伶今踢爆，經濟部早在勞動部鬆綁外籍移工入境申請管制前，早透過專案引進方式為台電大潭電廠擴建、桃園會展中心引進外籍移工，包括400名泰國籍及40名越南籍移工，但勞動部目前僅開放印尼籍移工入境，經濟部為何要跳過勞動部以專案申請，勞動部顯然被經濟部、指揮中心架空。

「勞動部睡著了嗎？」賴香伶質表示，11月中接獲有移工引進偷跑、雙重標準的事情，立即向發文索資，結果指揮中心已讀不回，到底是為護航經濟部，還是拿不出資料；而勞動部對於「專案核准」引進毫無所知，有別於移工引進積分制列出引進移工的要求及防疫措施，專案引進不僅未符合勞動部開放引進的印尼籍，連相關防疫措施也不明，勞動部權責被指揮中心架空，這是失職。

張其祿進一步表示，不只經濟部提專案引進外籍移工專案申請，接獲爆料指出交通部對於桃園機場第三航廈工程，也循專案模式辦理，發文詢問指揮中心，依舊已讀不回；至於勞動部同樣狀況外，遲遲不願提供相關資料，難道執政黨要的專案就能光速推動，人民需要的家庭看護移工就可以慢慢來。

賴香伶、張其祿呼籲，勞動部、勞動力發展署身為移工事務主管機關，應該負起責任，儘速掌握移工申請、入境實際狀況，不應該一問三不知。另外，指揮中心應該開誠布公，公布到底多少外籍移工透過專案入境，同時專案的防疫標準是否與現行規定一致。