日盛投信30日表示，隨著疫情議題淡化、企業獲利提升，股市投資氛圍升溫，全球股市總報酬來到15.5％，以越南表現最為突出，今年以來至11月29日胡志明指數以37％美元總報酬率更勝美國那斯達克指數的22.5％、領先全球。

隨越南疫情之後經濟重啟，2022年越股「四C」長線題材，即經濟（Economic Capital）、人口（Human Capital）、外資（Foreign Capital）、股市（Trading Capital） 等4大資本紅利（Capital）再發酵，深耕越南股市近15年的日盛投信、與越南在地連續三年榮獲《亞洲資產管理雜誌》「越南最佳基金公司」大獎的VinaCapital聯手合作，推出日盛越南機會基金，該基金已在9月30日通過核准，預計於2022年1月10日展開募集，保管銀行為合庫商銀。

日盛投信表示，近年越南政府積極開放並放寬市場交易規定和優化交易機制，市場普遍預期越南即將入圍MSCI新興市場指數觀察名單，資金搶進，越南股市交易愈益開放且日益熱絡。2017年以來，胡志明證交所月均成交值由0.9億成長至10億美元，成長超過10倍；市值從700億成長至2400億美元，成長幅度超過240%，股市胃納量愈來愈大，將不斷吸引外資與內資進駐。

日盛越南機會基金研究團隊預估，2022年越南人均GDP有機會突破3000美元，加上坐擁年輕的勞動人口，越南勢必經歷「第一次內需消費升級」，股市可望隨堅實的經濟成長上揚。越南企業盈利能力快速增長，股市估值不論是和自己的歷史高點比較或是和周邊國家比較，都處於低位。綜合而言，越南坐擁「四C」題材，預期未來10年將持續創造成長奇蹟，股市爆發潛力更加不容小覷。

日盛越南機會基金研究團隊表示，本基金投資以胡志明證交所股票為策略主軸，並主動掌握河內交易所股票之戰略機會，以期全面佈局越南各大型與中小型類股輪漲動能與契機。另因胡志明及河內交易所掛牌企業特性相當不同，胡志明交易所大型股權重約占56％，河內交易所小型股權重約占76％，本基金追求靈活選股、精選優質企業，不針對交易所設投資上限。

日盛越南機會基金海外顧問公司為越南領先資產管理業者VinaCapital。VinaCapital成立於2003年，管理規模高達千億新臺幣，資產管理包括共同基金，以及海外、當地專業法人代操業務，是唯一榮獲2018～2020年《亞洲資產管理雜誌》「越南最佳基金公司」三連霸之資產管理業者。