國民黨立院黨團總召費鴻泰昨日指稱執政黨介入公投，認為有行政不中立之嫌，宣布全面罷審明年中央政府總預算。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰今日召開記者會呼籲，國民黨不要再翹班當薪水小偷，快回來審預算。

劉世芳指出，國民黨現在說停審就停審，交通委員會、教育委員會都是如此，讓人錯愕，明年的歲出預算2兆多，其中國民黨立委擔任委員會召委的部分，約佔了一半，希望國民黨不要翹班，不要當薪水小偷。

蔡適應說，國民黨立委中，內政委員會召委林為洲、外交國防委員會召委陳以信、衛環委員會召委蔣萬安都還不處理，若不審預算，不如把召委辭掉。

蔡適應表示，這些預算若不審查，將影響明年軍公教加薪、育兒津貼計畫、產檢補助計畫，難道蔣萬安認為育兒津貼不重要嘛？國民黨不要來亂。

黃世杰說，銓敘部早已說明公投和選舉不同，行政院依法是公投案反方當事人，有義務出席說明意見立場，跟行政中立沒衝突，國民黨拿這件事當理由，停審預算，將導致國家混亂。