「阿姨我不想努力了」真實版出現？一名男網友表示與大他30歲的女房東交往半年，女房東求婚成功，兩人即將結婚。自從和女房東交往後，不但住進內湖豪宅，且婚後豪宅還會登記到男網友名下，兩人更吃遍米其林美食。男網友更稱被笑小白臉沒差，自己不偷不搶不拐不騙，別人想遇見阿姨不努力還不行呢！

一名男網友在Dcard以《真的不想努力，要和大30歲的女孩結婚了》為題發文，他表示兩人交往大概半年，最近對方向他求婚，因身邊朋友說太離奇，所以發文做婚前紀念。

原PO表示未婚妻原本是他的房東，很熱情常在賴上關心他，可能自己從小沒有媽媽，所以不但不排斥反而很喜歡。女房東跟老公吵很兇不想待在家，常來找原PO喝酒聊天，之後越吵越兇最後離婚了，兩人喝酒聊天也就做了壞壞的事。

原PO也坦白說跟女房東在一起就是因為「錢」，他覺得對方需要人陪，自己也不排斥「為什麼不把握機會享樂一下？」。

女房東有好幾棟房產，且有幾處還是精華地段，剛交往原PO就收到一張沒額度的附卡，搬進她內湖豪宅，婚後還說要改登記原PO名下。幾乎天天吃餐廳，旭集、饗饗、欣葉早已快吃膩，開始往米其林摘星探索。

原PO表示女房東也知道他的心態，但她認為「錢很多，兩個人花不完。我不想孤獨老死，找不討厭的在一起就行了」。

原PO說世俗眼光或是笑他小白臉都沒差，「我不偷不搶不拐不騙，上天給我好的外貌跟身材，又給我這個機會幹嘛不把握？別人想遇見阿姨不努力還不行呢！誰說一定要跟真愛在一起？很多人也都不是心裡最愛的結婚啊！反正自己開心，想清楚最重要！」。

不少網友給予原PO祝福，表示「我誠心祝福你，也希望你們可以有好結果。反正這世界本來就很荒唐，開心當下何樂不為」、「你情我願講好就可以啊~~~~祝福你們」、「每個人的選擇都沒有對錯，人生只有一次，別傷害他人外物，能活得讓自己開心最重要」。

但也有人質疑「平常女生找乾爹包養都被嗆很慘，我就來看性別對換還會不會一樣」、「雖然是別人的人生 但是如果今天換作是女生發這種文 下面一定一面倒罵翻 x子台女 有的沒的 而且這樣算是婚外情吧⋯？怎麼換成男生留言就這麼友善⋯？」。