新北市永和區公所搭上Podcast新興媒體的風潮，結合永和在地特色與網路廣播節目，將在12月11、12日首辦全台第一場為城市而生的Live Podcast節目「永和聲活圈」，邀請知名主持人黃子佼、黃豪平等創作者連袂獻聲演出，分享不知道的永和大小事！

新北市永和區公所搭上Podcast新興媒體的風潮，結合永和在地特色與網路廣播節目，將在12月11、12日首辦全台第一場為城市而生的Live Podcast節目「永和聲活圈」。（永和區公所提供）

「永和聲活圈」Podcast直播時間分3個時段，首場於11日下午1點至2點半由知名主持人黃子佼與「童話裡都是騙人的」主播Nana ＆ Eddie一同對談，暢聊「永和的十大不思議」；第二場於12日下午2點至3點30分由金鐘獎主持人內克，教大家如何第一次做Podcast就上手；接續當天下午3點40分至5點10分則請到「喜劇貴公子」黃豪平壓軸登場，以益智問答遊戲的方式，帶大家深入了解不一樣的永和。

新北市永和區公所搭上Podcast新興媒體的風潮，結合永和在地特色與網路廣播節目，將在12月11、12日首辦全台第一場為城市而生的Live Podcast節目「永和聲活圈」。（永和區公所提供）

新北市議員羅文崇表示，疫情期間收聽Podcast的人數、開設的頻道都迅速成長，已成為許多人獲取資訊的重要來源之一。希望透過這次的直播節目，宣傳永和的在地特色，成為城市與新媒體結合的新典範，邀請大家準時上線收聽！

永和區長陳怡君表示，永和富有歷史文化底蘊，區內的美食及街道巷弄都各具特色與魅力，本次活動結合Podcast及臉書直播，以多元的方式行銷城市特色，帶領更多人「聽」見永和，藉此吸引更多人來永和遊玩，並讓在地居民以身為永和人為榮。

永和區公所補充，即日起至12月3日於公所臉書舉辦抽獎活動，只要分享貼文，就有機會免費獲得永和比漾廣場禮券；12月11、12日收聽直播，除了比漾廣場禮券外，還有機會獲得精選養生書等多項好禮，歡迎大家踴躍參與。此外，錯過直播的朋友也別擔心，精彩節目內容仍可在公所粉專上重覆收聽，詳細資訊請密切鎖定「新北市永和區公所-和平之鴿」臉書粉絲專頁。