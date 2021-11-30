民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞施暴，且傳出林男手中疑握有兩人親密影片，引發各界震驚。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）呼籲高嘉瑜應勇敢站出來面對，並果斷分手，「忍氣吞聲姑息這種渣男只是對不起自己和生養妳的父母」。

黃瓊慧今（30）日在臉書表示，從周刊報導得知高嘉瑜被男友毆打的消息，大致上是說高嘉瑜11日在飯店被痛毆、還遭軟禁2天，隔了6天（17日）才現身電視台錄影，且被拍到頸部、手臂疑似有瘀青紅腫的痕跡。

民進黨立委高嘉瑜（見圖）驚傳本月11日遭男友林秉樞家暴，期間遭到痛毆、鎖喉、拖行導致右臉、頭部、四肢多處挫傷，還限制其行動。事發後高嘉瑜22日在立院舉行記者會，手腕可見紅腫瘀青。（趙雙傑攝）

若整件事情如周刊所爆料，且男方手中還握有親密影片威脅導致無法分手的話，黃瓊慧痛批，「那男方真的很渣！」覺得女友跟前男友傳LINE所以就欠打？懷疑對方有問題就揍她？太恐怖了吧！

黃瓊慧說，高嘉瑜是此暴力事件的受害者，被毆打後應去驗傷並且蒐集後續要提告的相關資料，不要畏懼男方未來出什麼招、有什麼動作，應勇敢站出來面對一切，且散佈不雅照是觸犯刑法的妨害秘密罪、散布猥褻物品罪、加重誹謗罪，台大法律系畢業的高嘉瑜不會不知道這些，但如果只是因為熱戀中、離不開男方而選擇繼續交往，那這種事發生的頻率只會越來越高，以後別人也不會再同情。

對此，高嘉瑜今日上午已透過聲明回應，感謝外界關心，「對不起，讓大家擔心了。」而相關資料她仍在彙整中，會再統一對外公開說明，也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。

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