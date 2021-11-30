三商家購(2945)持續擴張數位領域及跨界服務，三商家購總經理邱光隆表示，5月中開始的本土新冠肺炎疫情改變消費習慣，未來美廉社將藉由線下優勢往線上發展，透過與蝦皮及foodpanda合作開拓不同的客層，讓線上線下融合得更好，進而帶動公司業績成長。

三商家購今天上市掛牌，邱光隆在會後接受記者採訪，本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，三商家購因深耕社區，離家近優勢與公司積極朝居家、跨業、線上佈局等策略逐步發酵，帶動公司今年前3季獲利及前10月合併營收維持穩定成長。

邱光隆表示，5月到10月的疫情改變了生活習慣及方式，讓消費者往線上靠攏，公司除了持續展店，亦積極佈局線上，蝦皮是台灣很強的線上零售業者，與三商家購客層不同，我們希望藉由雙方合作，讓蝦皮線上客戶轉到線下，在三商家購取貨及寄貨時完成採買；而foodpanda可以讓我們客群從半徑250公尺擴大至3到5公里，提升消費者對美廉社認知，並吸引他們到店。

由於疫情使網路購物爆發性成長，資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9%，且從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上，美廉社預計自2021年第4季起與蝦皮店開展到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務，鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機，預計12月會有6到7家門市。

美廉社亦與foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係，建立緊密合作，讓社區鄰里及平台消費者都可以隨選、隨訂商品輕鬆到家，三商家購看好線上潛在消費客群實力，預期平均客單比實體門市多上10%漲幅，「美廉抵家」概念隨之興起。

藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，三商家購積極布局數位店型，擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20%以上之成長，邱光隆表示，目前線上占公司營收比重約1%，公司持續打造「最符合顧客需求的魅力美廉社」，將致力讓線上線下融合得更好，希望線上營收占比能達10%。