國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）和穆迪（Moody's Investors Service ）周一表示，在世界衛生組織宣布Omicron新冠變種病毒導致染疫數激增的風險「非常高」之後，這個新變異毒株可能打擊全球成長前景，同時也將推動物價進一步走高。

路透社報導，穆迪副常務董事Elena Duggar表示，Omicron變種病毒對全球成長和通膨前景構成風險，尤其是在這個供應鏈已相當吃緊、通膨高漲以及勞動力短缺的時期。

Duggar表示，在即將到來的假期旅行和消費旺季，Omicron變種病毒也可能對需求造成衝擊。如果Omicron影響全球市場的風險偏好，將使融資需求較大的發債者面臨更大的財務壓力，例如仰賴在國際市場借貸的新興市場國家，可能面臨再融資風險升高。

惠譽則表示，在對其傳播力和嚴重性有更多了解之前，將Omicron變種病毒的影響納入經濟成長預測中仍為時過早。目前惠譽認為，像2020年上半年那樣，再一次發生大規模、同步的全球衰退是極不可能的事，但如果Omicron成為主流病毒，通膨將因而升高，使總體經濟的應對更加複雜化。

為了防堵Omicron變種病毒擴散，周一有更多國家宣布關閉邊境，使全球經濟復甦蒙上陰影。

美國總統拜登周一呼籲美國人不要恐慌，承諾政府將做好萬全準備，並在必要時，與製藥公司合作制定新疫苖的應變計畫。拜登並保證，今年冬天美國不會重啟封鎖，同時也敦促民眾盡快接種疫苗和加強劑，並戴上口罩。

穆迪副常務董事Duggar表示，之前從變種病毒學到的經驗顯示，，即使對國際旅行祭出一些限制，可能也難以阻擋Omicron病毒的傳播。如果Omicron新變種病毒引爆新一波疫情，受創最重將是那些疫苗接種率較低和較依賴觀光業的經濟體，以及那些較無能力提供財政和貨幣振興政策的國家。