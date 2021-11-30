ABF載板需求隨著終端應用增加快速成長，眾家外資陸續出具最新報告，認為短期供需吃緊加劇，即便新產能陸續開出，至2025年供給仍有缺口、無法完全滿足需求，持續看好ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)後市。

ABF載板三雄今（30）日跟隨大盤同步強彈，並在買盤敲進下放量競飆，南電飆升7.88％至630元、欣興飆升7.75％至229.5元，雙雙再創新天價，截至午盤仍維持約6％、5.5％漲勢。景碩亦自1個半月低點帶量反彈4.27％至244元，截至午盤維持近2.5％漲勢。

歐系外資指出，載板供應商資本支出自展開投資至量產、開始貢獻營收需時約3年，目前供應商資本支出分為2期，首波始於2019～2020年間、規畫新產能將於2022～2023年開出，第二波則多在近期宣布、新產能最快2024～2025年開出。

歐系外資認為，第二波資本支出顯示ABF載板中長期需求延續，預估至2025年市場規模至2025年將達160億元，較去年40億元倍數跳增。而2018～2025年間供給年複合成長率（CAGR）達15％、但需求年複合成長率達16％，意味至2025年供給缺口仍達11％。

鑒於PC/NB、伺服器、路由器、基地台、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等應用持續發展，使ABF載板面積變大、層數變多，歐系外資看好載板供應鏈營運後市，對欣興及南電給予「買進」評等、目標價為260、750元，景碩則給予「中立」評等、目標價255元。