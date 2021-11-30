大陸交通運輸部、國家市場監督管理總局、人力資源社會保障部等8個部會聯合印發《關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》，當中提及將加強對交通運輸新業態企業的事前事中事後監管，強化交通運輸新業態運行監測，及時預警壟斷風險，加大反壟斷、反不正當競爭監管執法力度，並防範資本在交通運輸新業態領域無序擴張，嚴查處低價傾銷、「大數據殺熟」、誘導欺詐等違法違規行為。

另據新浪財經報導，該《意見》要求完善平台和從業人員利益分配機制。各地相關部門要督促網路預約計程車（網約車）平台企業向駕駛員和乘客等相關方公告計價規則、收入分配規則。

當每次訂單完成後，在駕駛員端應同時列明訂單的乘客支付總金額、駕駛員勞動報酬，並顯示乘客支付總金額減去駕駛員勞動報酬後與乘客支付總金額的比例（俗稱「抽成」），保障駕駛員知情權和監督權。

此外，該《意見》也要求保障從業人員合理勞動報酬。相關行業主管部門、工會組織、行業協會要持續關注網約車駕駛員勞動報酬水準，並適時公開發布，引導駕駛員形成合理收入預期。