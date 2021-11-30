台積電宣布赴高雄設廠後，帶動當地房價上漲。有網友透露，自己是在台積電被媒體爆料要到高雄設廠前就簽約買到房子，事後聽房仲說，台積電設廠消息曝光後，房價一個月的漲幅超過一年，甚至後來已經沒房可賣，讓他慶幸自己及早下手，文章引起網友們熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上表示，換屋動機主要是舊屋沒有車位，且周邊停車位難找，因此從去年9月開始看房，由於原本就住在楠梓附近，家人生活圈也都在楠梓，所以找房目標也是楠梓地區的物件為主。

起初原Po鎖定楠梓區的透天，但陸續看了8個月至少15間，仍沒看到適合的物件且成交價一直往上攀高，最後原Po改以大樓為目標找房，幸運的在看第二間時就買到理想中的房子。

原Po透露，他們是在是在台積電被爆料要設廠的前幾天簽約，而台積電9月被宣布設廠後，房價漲幅相當驚人，短短一個月漲幅勝過一年，「短短幾天，聽房仲說原本銷售中的中古屋都成交了，真的很誇張，後來成交價一直往上拉，一個月漲幅勝過一年，現在無房可賣，銀行鑑價追不上成交價。」

原Po也在留言處補充說明，他們是在媒體爆出台積電要到高雄設廠前就簽約了，起初家中長輩還覺得買貴，但一周後就改觀了。

台積電帶動高雄房價飆漲，讓他感嘆，幸好及早轉向認清現實，不然同樣預算，沒辦法買到現在的房子，文章引起PTT網友們熱烈討論，許多人羨慕原Po買房的時機點剛好在漲價前，相當幸運，「你買房時機也太好了！前屋主應該在捶心肝」、「恭喜，還好有上車」、「恭喜，其實95％以上買房當下都是歷史新高，因為歷史經驗就是房價幾乎會漲」、「超神，運氣不錯，恭喜買到便宜。」