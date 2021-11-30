高雄楠梓區東南水泥廠驚傳意外！工人與怪手「連人帶車」遭活埋

高雄市楠梓區東南水泥廠今天（30日）中午11時23分傳出重大意外，現場正進行拆除工程，不知為何發生倒塌意外，怪手及1名工人遭活埋，警消目前已救出一名42歲男子，但已經無生命跡象，並緊急送往高雄榮總急救，警方方目前正在調查事故原因。