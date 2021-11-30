高雄東南水泥廠工人與怪手「連人帶車」遭活埋 救出無生命跡象 12:282021/11/30 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄仁武水泥廠拆除工程傳意外，怪手及1工人遭活埋。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄楠梓區東南水泥廠驚傳意外！工人與怪手「連人帶車」遭活埋 訂閱影音： 中時新聞網 高雄市楠梓區東南水泥廠今天（30日）中午11時23分傳出重大意外，現場正進行拆除工程，不知為何發生倒塌意外，怪手及1名工人遭活埋，警消目前已救出一名42歲男子，但已經無生命跡象，並緊急送往高雄榮總急救，警方方目前正在調查事故原因。 (救援畫面/翻攝) 台南警方逮「住宅竊盜三人組」 一個月內至少犯5起竊盜案 顏家遭爆七期違建 盧秀燕回應了 鶯歌大湖路拓寬 市府和台鐵達共識 富邦證輔導 洋基工程上市前業績發表會1日登場 #高雄 #楠梓 #水泥廠 #拆除 #活埋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎鳳鳴車站 鶯歌大湖路拓寬有共識 04:102021/11/30 地方新聞 洋基工程接單俏 明年營運樂觀 04:102021/11/29 證券．權證 兄弟單場4轟 喜收第2勝 04:102021/11/29 運動天地 高雄監獄爆集體性霸凌 1男遭6舍友強打手槍搓乳數個月 10:002021/11/29 社會 燃氣發電排放甲烷 地球暖化元凶 04:102021/11/30 政治要聞 四巨頭就位 拚更多第一 04:102021/11/29 財經要聞 《金融》SF-CERT明成立 助證期業應變資安事件 17:052021/11/29 財經 封閉近2年 國定古蹟赤崁樓廣場庭院復原迎客 12:322021/11/29 生活 喜愛孩子製作創意教材 光復幼保劉蕙儀奪「幼兒教具製作」優勝 14:252021/11/29 寶島 社會熱門新聞 男方賴36萬聘金 準媳婦秒做1件事讓婆婆哭斷腸 - 社會 真的不用努力了！鮮肉與大30歲女房東交往 爽住內湖豪宅吃米其林 - 社會 高雄東南水泥廠工人與怪手「連人帶車」遭活埋 救出無生命跡象 - 社會 女祕書向黃士修提離職 告核能流言終結者協會要復職敗訴 - 社會 女大生坐R8超跑慘死 正義哥冒險拖她離車驚：好輕！身邊全是血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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