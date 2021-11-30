大家愛用台語迷因，但文化部表示，多數人習慣用華語文字書寫台語念法，久而久之可能造成混淆或是誤讀。對此文化部做出解釋，並公佈「歸剛」、「母湯」和「修但幾勒」正確寫法，應該是「規工」、「毋通」和「小等一下」。

文化部昨天在臉書分享，近期爆紅的網路用詞「歸剛欸」，以及大家常用的「母湯」、「修但幾勒」，其實都是使用發音相似的華語文字，來替代台語口語的書寫，久而久之可能造成混淆和誤讀，像水果攤看板的「很慢」和正確寫法「現挽」，讀音相似但意思卻截然不同。

對此，文化部以迷因作為素材，鼓勵大家一起學正字，如「歸剛」的正確寫法是「規工」，意思是一整天、成天；「母湯」的正確寫法是「毋通」，意思是不可以、不要；「修但幾勒」的正確寫法則是「小等一下」，意思是稍等一下。

文化部強調，台灣擁有多元豐富的族群文化，也因此擁有珍貴的語言資產，值得後世傳承，大家會講也要會寫，從標準的書寫和發音起步，更能夠好好地學習我們的母語，還有同一片土地上，不同的國家語言。